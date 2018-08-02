ABD ile yaptırım krizinde flaş gelişme! İki taraf da...

ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara'dan açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, yaşanan krize ilişkin, "İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" şeklinde konuştu.
Görüşmelerin Trump'a yakın bir ekiple yapıldığı, bu ekipte Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'ın da bulunduğu bildirildi.
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