ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Başkan Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasıyla birlikte Türkiye ile ABD arasındaki Suriyle konulu ortak mekanizmanın bozulduğu ve görüşmelerin kesildiği idda edilmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dakika açıklamasıyla bu iddiayı yalanladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN ABD ile görüşmeler kesildi mi? Çavuşoğlu açıkladı... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER