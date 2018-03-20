ABD ile görüşmeler kesildi mi? Çavuşoğlu açıkladı...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Başkan Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasıyla birlikte Türkiye ile ABD arasındaki Suriyle konulu ortak mekanizmanın bozulduğu ve görüşmelerin kesildiği idda edilmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dakika açıklamasıyla bu iddiayı yalanladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" dedi.