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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları sürüyor! Apple'a ek vergi getirilmesi söz konusu

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları sürüyor! Apple'a ek vergi getirilmesi söz konusu

Ticaret savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Hükümete yakın Çin medyası Apple'a ülkede ekstra vergiler gelebileceği imasında bulundu. Apple'a getirilecek ek vergiler iPhone fiyatlarını artırır.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:20 - Güncelleme: 08-08-2018 10:20

Çin'in hükümet yanlısı gazetelerinde Apple aleyhine çok sert yazılar yayımlanmaya başlandı. Ticaret savaşları kızıştıkça iki ülke arasındaki gerilim de artıyor. ABD Çin’den ithal 16 milyar dolar tutarında üründen yüzde 25 gümrük vergisini 23 Ağustos’tan itibaren alacağını açıklarken, vergiye tabi olan nihai ürün listesini de yayımladı.

Çin ile yürüttüğü müzakerelerde taviz koparmaya çalışan ve bu yüzden Pekin üzerinde baskı kurmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak geçen ay Çin’den ithal 34 milyar dolar ürüne gümrük vergisi getirdi. Çin ise buna eş değerde karşılık vereceğini açıkladı.

‘ KATMA DEĞER ÇİN İLE PAYLAŞILMALI ’
ABD'nin Çin'deki en büyük firmalarından biri Apple… Apple kurulduğu tarihten bu yana Tayvanlı üretici Foxconn ile birlikte Çin'de üretim yapıyor. Cebimizdeki bütün iPhone'lar Çin'de üretiliyor. Çin'in en çok satan gazetelerinden devlet destekli Halk ve Global Times'ta yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Çin uzak ara ABD için en önemli dış Pazar. Çin ABD ile olan gerilimine rağmen Apple'a kapılarını kapatmak istemiyor. Eğer Apple Çin'de para kazanmaya devam etmek istiyorsa katma değerinin bir kısmını Çinli paydaşlarıyla da paylaşmalı.
Gazetelerde yer alan bu ifadeler Apple'a Çin'de ekstra vergi gelip gelmeyeceği sorularını oluşturdu. Apple konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • s.s 08 Ağustos 2018 10:54 Bana kalırsa APPLE ürünlerinin ülkeye girişini yasaklasınlar. Ben de artık APPLE kullanmayacağım. ABD menşeili ürün almıcam bundan böyle... Herkes te öyle yapsın !

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