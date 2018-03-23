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ABD ile Çin arasında büyük gerginlik

ABD ile Çin arasında büyük gerginlik

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in tepkisine neden olan gümrük vergisi kararı sonrası iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Çin, ABD donanmasının Güney Çin Denizi'ne girmesi üzerine ABD yönetimini provokasyonla suçladı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 21:58 - Güncelleme: 23-03-2018 21:58

ABD ile Çin'i karşı karşıya getiren "ek gümrük vergisi" kararının ardından tansiyon bir kez daha yüseldi. Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’ne girmesi üzerine Washington yönetimini provokasyon yapmakla suçladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında, ABD donanmasına bağlı USS Mustin adlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’nde bulunan Nanşa Adaları'ndaki yapay Mischief resifine 12 mil yaklaşması üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı Huangşan ve Cınciang fırkateynlerinin bölgeye sevk edilerek, destroyeri bölgeyi terk etmesi için uyardığını ifade etti.

Washington yönetiminin seyrüsefer serbestisi adı altında Güney Çin Denizi’nde yasadışı ve provokatif hareketlere girdiğini ve bu eylemle bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını savunan Rın, ABD’nin bu eylemlerinin Çin’i savunma kapasitesini daha güçlendirmeye, güvenliğini ve egemenliğini sıkı bir şekilde savunmaya teşvik ettiğini vurguladı.

ÇİN GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE TATBİKAT YAPACAK

Öte yandan Şinhua haber ajansı askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ÇHKO’nun Güney Çin Denizi’ndeki yapacağı tatbikatın savaş eğitimi amacı taşıdığı bildirildi.

Herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve yıllık rutin programa göre yapılacağı belirtilen tatbikatın tarihi açıklanmazken, ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning’in de bu savaş eğitimine katılabileceği kaydedildi.

9 KESİK ÇİZGİLİ HARİTA

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

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