ABD helikopteri uçak gemisine düştü!

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Filipin Denizi'nde seyreden USS Ronald Reagan uçak gemisinden kalkan MH-60 Seahawk tipi helikopterin hemen düştüğü belirtildi.
Bu sabah gerçekleşen olayda, uçuş pistine düşen helikopterdeki ABD askerlerinden hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.
Japonya'ya bağlı Yokosuka'da görevlendirilen USS Ronald Reagan uçak gemisinin görevine devam ettiği de duyuruldu.
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