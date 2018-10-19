ABD helikopteri Ronald Reagan'ın üzerine düştü!

ABD Ordusu helikopteri, donanma gemisinde kaza yaptı. Filipinler Denizi'ndeki ABD donanma gemisi Ronald Reagan'da helikopter kazası meydana geldi.

MH-60 Seahawk tipi helikopter, uçak gemisinin pistine düşerek kaza yaptı. Gemideki tıbbi personel, kaza sonucu yaralananların durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.