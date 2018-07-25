  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD harekete geçti: Aralarında Türkiye de var!

ABD harekete geçti: Aralarında Türkiye de var!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yurtdışına sevkiyatı yapılmak üzere Javelin taşınabilir tanksavar füze sistemlerinin üretimi için 308 milyon dolar bütçe ayırdı. Sistemlerin sevkiyatı yapılacak ülkeler arasında Türkiye de var.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-07-2018 17:57 - Güncelleme: 25-07-2018 17:57

ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı anlaşma listesine göre, Javelintanksavar füze sistemlerinin üretimi için 380 milyon dolar (1 buçuk milyar TL) ayrıldı.

Üretim çalışmalarında Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri yer alacak. Üretilecek sistemlerin Türkiye, Avusturya, Litvanya, Tayvan, Ukrayna ve Estonya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Üretim çalışmaları, 2021 yılının ağustos ayının sonuna kadar Arizona’da gerçekleştirilecek.

Washington, 2017 yıklında Ukrayna’ya Javelin sistemlerinin de aralarında bulunduğu bazı silahların sevkiyatı için Kiev’le anlaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın halefi Barack Obama, Kiev’in taleplerine rağmen sevkiyatı reddetmişti.

Javelin sistemlerinin sevkiyatı halihazırda yapıldı. Sistemlerin nasıl kullanılacağı konusunda ABD’li uzmanlar eğitim verecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD harekete geçti: Aralarında Türkiye de var! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro