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ABD Grand Prix'i Lewis Hamilton önderliğinde başlıyor

ABD Grand Prix'i Lewis Hamilton önderliğinde başlıyor

ABD Grand Prix heyecanı bugün başlıyor. Sıralama turlarının tamamlanmasının ardından Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 10:39 - Güncelleme: 21-10-2018 10:39

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı. Lewis Hamilton, 1 dakika 32.237 saniyelik derecesiyle kariyerinde 81. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 1:32.298 ile 2'nci, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 1:32.307 ile 3. en iyi zamana imza attı.

Vettel ceza aldı
Bitime 4 yarış kala Hamilton'ın 67 puan arkasındaki Vettel, ilk antrenman seansında kırmızı bayrak sallanırken yavaşlamadığı için aldığı ceza yüzünden mücadeleye 5. cepten başlayacak.

Pilotlar klasmanının zirvesinde 331 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 264 puanla Vettel ve 207 puanla bir diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas izliyor. 


ABD Grand Prix'si TSİ 21.10'da koşulacak.

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