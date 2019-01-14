ABD Genelkurmay'dan Türkiye sürprizi

ABD Genel Kurmay Başkanlığı resmi twitter hesabının kapağını değiştirdi. Kapakta, Türk ve ABD genelkurmay başkanlarının görüşmesinde çekilen fotoğraf yer aldı.
ABD Genel Kurmay Başkanlığı, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in ikili görüşmesinde kaydedilen fotoğrafı resmi twitter hesabının kapak fotoğrafı yaptı.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, 8 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etmiş, ikilinin görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi twitter hesabından paylaşılmıştı.
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