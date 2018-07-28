ABD felaketi yaşıyor! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, eyalette OHAL ilan edildi. Şu ana kadar Keswick kasabasını yok eden yangın, 91 bin kişinin yaşadığı Redding şehrini tehdit ediyor. Üçüncü gününe giren ve 48 kilometrekarelik alana yayılan yangın, Idyllwild bölgesinde 6 bin kişinin zorunlu tahliyesine sebep oldu.

Çarşamba günü kundaklama şüphesi ile Güney Kaliforniya’da meydana gelen, Cuma günü ise aşırı sıcaklardan dolayı Kuzey Kaliforniya’da yaşanan yangınlar sebebi ile Kaliforniya Valisi Jerry Brown tarafından olağanüstü hal ilan edildi. Kuzey Kaliforniya’da meydana gelen yangında 1 itfaiyecinin ve 1 buldozer operatörünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgedeki 65 yapı ciddi hasar görürken, 178 kilometrekarelik alanda etkili olan yangının sadece yüzde 3'ü kontrol altına alınabildi. Kaliforniya itfaiye yetkilileri, yangının hala çok aktif olduğunu ve alevlerin başka alanlara sıçrayabileceğini ifade etti.

CANLI YAYINDA TAHLİYE

Yerel bir televizyon kanalı çalışanları canlı yayın esnasında, “Şu an tahliye ediyoruz. Burada bulunmak artık güvenli değil” diyerek yayını durdurdu. Televizyonun sunucusu Tamara Damante, yayın kapanmadan evvel, “Lütfen herkes tahliye etsin, güvende olun” dedi.

Yangına bin 200 itfaiyecinin yanı sıra havadan da helikopter ve uçaklarla müdahale edildiği aktarıldı. Dünyanın en büyük yangın müdahale uçağı Boeing 747-400 Super Tanker'in da söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

Yangın sebebiyle Idylwild bölgesi ve çevresindeki 4 bin kişiye elektrik sağlanamadığı aktarıldı. Bölgeden tahliye edilen insanlar ve hayvanlar için ise toplanma ve yardım merkezleri oluşturuldu.

İsteyerek yangın çıkartma suçundan tutuklanan 32 yaşındaki Brandon N. McGlover hakkında ise çıkarıldığı mahkemede 1 milyon dolar kefalet istendiği belirtildi.