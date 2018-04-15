ABD, Esed operasyonunda silah denemesi yaptı? Hangi silahı denedi?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün Suriye'nin kimyasal tesislerini hedef alan saldırısında ABD yeni füzesinin denemesini yaptı. ABD liderliğindeki üç ülke yaklaşık 240 milyon dolara mâl olan bir operasyon gerçekleştirirken, saldırıda kullanılan silahlar da açıklandı.

ABD, Esed operasyonunda silah denemesi yaptı? Hangi silahı denedi?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün Suriye'nin kimyasal tesislerini hedef alan saldırısında ABD yeni füzesinin denemesini yaptı. ABD liderliğindeki üç ülke yaklaşık 240 milyon dolara mâl olan bir operasyon gerçekleştirirken, saldırıda kullanılan silahlar da açıklandı. ABD saldırıda Tomahawk füzelerile birlikte JASSM füzelerini de kullandı. Radardan gizlenme özelliği bulunan JASSM füzeleri böylece ilk kez bir saldırıda kullanılmış oldu. Fransa SCALP, İngiltere ise Storm Shadow füzelerini kullandı. ABD'nin uçak tercihi B-1B olurken, Fransa, Rafales ve Mirage savaş jetlerini, İngiltere ise Tornado ve Tayphoon savaş jetlerini sahaya sürdü. İşte Esed rejimine yönelik bombardımanda kullanılan uçak, gemi, füze, silah ve mühimmatlar...

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ABD, Esed operasyonunda silah denemesi yaptı? Hangi silahı denedi?

B-1B AĞIR BOMBARDIMAN UÇAĞI... ABD Şam'daki hedefleri B-1B savaş uçakları ile vurdu...

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ABD, Esed operasyonunda silah denemesi yaptı? Hangi silahı denedi?

MİRAGA - FRANSA... Fransa dünkü operasyona iki tip uçakla katıldı. Bunlardan ilki Fransız klasiği Mirage jetleriydi...

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ABD, Esed operasyonunda silah denemesi yaptı? Hangi silahı denedi?

RAFALES - FRANSA... Fransa dünkü operasyonda uluslararası pazarda müşteri bulmakta zorlandığı bilinen Rafales savaş jetlerini de kullandı.

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