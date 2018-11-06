ABD duyurdu! Karayılan için 5 milyon dolar ödül koyduk

ABD, üst düzey PKK'lıların yakalanması için başlarına ödül koydu. ABD'den yapılan açıklamada, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar ve Duraran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül konulduğu belirtildi.

ABD, PKK terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın başlarına ödül konulduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. İlk olarak Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar dolara kadar ödül verilecek.

HAKLARINDA EMRİ ÇIKARTILMIŞTI

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.