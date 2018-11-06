  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD duyurdu! Karayılan için 5 milyon dolar ödül koyduk

ABD duyurdu! Karayılan için 5 milyon dolar ödül koyduk

ABD, üst düzey PKK'lı liderlerin yakalanması için başlarına ödül koyduğunu açıkladı. ABD'den yapılan açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar ödül konduğu bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 18:35 - Güncelleme: 06-11-2018 18:35

ABD, üst düzey PKK'lıların yakalanması için başlarına ödül koydu. ABD'den yapılan açıklamada, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar ve Duraran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül konulduğu belirtildi.

ABD, PKK terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın başlarına ödül konulduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. İlk olarak Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar dolara kadar ödül verilecek.

HAKLARINDA EMRİ ÇIKARTILMIŞTI

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD duyurdu! Karayılan için 5 milyon dolar ödül koyduk haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Ahmet 06 Kasım 2018 19:49 Rusların Dudayevi Abdnin de Ladini yok ettiği gibi bu teröristler halledilebilir.Neden olmuyor sormak lazım...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro