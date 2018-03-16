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ABD Dışişleri'nden Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri'nden Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile Münbiç hakkında bir anlaşmaya varılıp varılmadığıyla ilgili bir soruya, "Münbiç konusunda henüz anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 00:24 - Güncelleme: 16-03-2018 00:24

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Ankara ile Washington’ın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi için anlaştığı yönündeki açıklamalarına mesafeli yaklaştı. ‘Bizim anlayışımız bu değil’ diyen Sözcü Nauert, Türk hükümeti ile Menbiç’e ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söylemekle yetindi. Nauert, elinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’i kuşattığına dair haberleri teyit edecek bir bilgi olmadığını da söyledi.

Nauert, ‘Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önceki ABD ile Menbiç’in YPG’den temizlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. Sizin de anlayışınız bu yönde mi?’ şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

‘Bizim anlayışımız bu değil. Şu noktada Türk hükümetiyle pek çok görüşme yapıyoruz. Geçen hafta burada 1.5 gün süren toplantılar yapıldı. Hala Türkiye ile bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz.’

ATEŞKES AFRİN’İ KAPSIYOR ISRARI

TSK’nın Suriye’de Afrin’i kuşattığına ilişkin haberleri de değerlendiren Sözcü Nauert, şu anda ellerinde bunu doğrulayacak bir bilgi olmadığını kaydetti. ABD’nin Afrin’de olmadığını hatırlatan Nauert, ‘Ancak bu durum dikkati DEAŞ ile mücadeleden dağıtıyor’ diye yineledi.

Nauert’in yinelediği bir diğer husus da BM tarafından Suriye’de ilan edilen ateşkesin Afrin dahil bütün alanları kapsadığına ilişkin vurgu oldu. Nauert, ABD’nin bu yaklaşımında bir değişiklik olmadığını savundu.

BRUNSON İÇİN KESİNLEŞEN BİR CEZA YOK

İzmir’deki başsavcılığın FETÖ davasından tutuklu Amerikalı Pastör Andrew Brunson’a 35 yıl hapis cezası öngören iddianamesi de ABD Dışişleri Sözcüsüne yöneltilen sorular arasındaydı. Amerikan yönetiminin Brunson davasını yakından takip ettiğini hatırlatan Nauert, ‘Şu noktada kesinleşen bir ceza yok. O nedenle de hukuki sürecin önünde geçecek değerlendirmeler yapmak istemem’ dedi.

TÜRK KAHVESİ ESPRİSİ

Nauert Türkiye ile soruları yanıtlarken espriler yapmayı da ihmal etmedi. Çarşamba günü Washington’a İstanbul’dan aktarmalı olarak Türk Hava Yolları ile uçtuğunu anlatan Nauert, İstanbul’u değil sadece havalimanını gördüğünü belirtti. Bazı Türk gazetelerini okuduğunu söyleyen Nauert, ‘Uçakta Türk kahvesi de içtim ama normaldeki kadar koyu bir Türk kahvesi değildi. Bu konu üzerinde çalışmak isteyebilirler’ diyerek gazetecileri güldürdü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • cnr 16 Mart 2018 01:41 Amerika inşallah ilerde bu işgal ettiğiniz topraklardan defolup gidiceksin ve bir gün bu yaptıklarınızdan dolayı ćok perişan olucaksınız

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