ABD Dışişleri'nden Afrin açıklaması!

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

ABD, Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlemesiyle ilgili şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

ÇİRKİN ÇARPITMA!

Türkiye, Afrin kent merkezine girmeden önce sivillerin tahliye edilebilmesi için bir koridor açmıştı. Buradaki amaç, terör örgütü YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını engellemek ve yine örgütün tuzakladığı patlayıcılardan sivilleri korumaktı.

ABD ise bu durumu çarpıtarak, halkın Türk Ordusu'nun korkusundan kenti terk ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri BAkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Afrin'den gelen haberlerle ilgili ciddi endişelerimiz var. Görüldüğü kadarıyla Kürt nüfusun hakim olduğu Afrin, Türk Ordusu'ndan endişeyle boşaltılmış.

ABD olarak Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetine insani yardımlara izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

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