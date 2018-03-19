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ABD Dışişleri'nden Afrin açıklaması!

ABD Dışişleri'nden Afrin açıklaması!

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış" denildi

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 19:03 - Güncelleme: 19-03-2018 19:03

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

ABD, Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlemesiyle ilgili şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

ÇİRKİN ÇARPITMA!

Türkiye, Afrin kent merkezine girmeden önce sivillerin tahliye edilebilmesi için bir koridor açmıştı. Buradaki amaç, terör örgütü YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını engellemek ve yine örgütün tuzakladığı patlayıcılardan sivilleri korumaktı.

ABD ise bu durumu çarpıtarak, halkın Türk Ordusu'nun korkusundan kenti terk ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri BAkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Afrin'den gelen haberlerle ilgili ciddi endişelerimiz var. Görüldüğü kadarıyla Kürt nüfusun hakim olduğu Afrin, Türk Ordusu'ndan endişeyle boşaltılmış.

ABD olarak Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetine insani yardımlara izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 19:48 ABD isine ne gelirse onu yapar onu soyler onu planlar ve uygular..Ne bekliyordunuz kocaman bir Aferimmi yoksa TSK icin Ovgulermi? ABD denilen lagim faresi ne yapmasi gerekiyorsa onu yapmis. Birde sunlara muttefik demeyin Muttefik Plastik Mehdi Hazretlerini, Cevresindeki beyin fakirlerini geri verirdi.

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