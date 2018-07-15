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ABD Dışişleri'nden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişleri'nden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitler için taziye mesajını yayınladı. Nauert, darbe girişiminin demokrasiye bir saldırı olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 19:57 - Güncelleme: 15-07-2018 19:57

ABD Dışişleri Bakanlığından, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı.

Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Bildigimiz gibi 15 Temmuz 2018 20:23 Aciklama bile: kahretsin adamım , yine basaramadik cinsinden...

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