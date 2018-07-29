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ABD Dışişleri: Pompeo ile Çavuşoğlu, rahip Brunson'u görüştü

ABD Dışişleri: Pompeo ile Çavuşoğlu, rahip Brunson'u görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 07:30 - Güncelleme: 29-07-2018 07:30

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Heather Nauert yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Bakan Mike Pompeo, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla rahip Andrew Brunson konusunu görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar, sorunun çözümü için görüşmelerin devam etmesini ve diğer ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etti."

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda, NATO üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltmişti. Pence, "Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse, ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak" demişti.

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