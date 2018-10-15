ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'ye gelecek.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kral Salman ile kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçının durumunu görüşmek için gittiği Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTEBİLİRLER"

Sözcü, "Suudi Arabistan hükümetinin şeffaf ve tam desteğiyle Türk yetkililer, kapsamlı bir soruşturma yürütebilir ve sonrasında elde edilen sonuçları resmi olarak açıklayabilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması nedeniyle, Suudi Arabistan'a gitmişti.

Ziyaretten önce açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Dışişleri bakanımızı derhal Kral'la görüşmeye gönderiyorum" ifadeleriyle ziyareti açıklamıştı.