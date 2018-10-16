ABD Dışişleri Bakanı Kaşıkçı için Suudi Arabistan'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan'a vardı. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamasında Pompeo'yu kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için Riyad'a göndereceğini söylemişti.

ANA BAŞLIK CEMAL KAŞIKÇI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüşmek üzere Riyad'a gitti. Pompeo'nun Kral Selman'la görüşmesinin ana başlığı kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olacak.