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ABD: Çekilme yok, işi büyüteceğiz!

ABD: Çekilme yok, işi büyüteceğiz!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 19:13 - Güncelleme: 26-04-2018 19:13

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Amerikan askerlerinin Suriye'den şu aşamada geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, 'DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz' dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımının ne olduğunun sorulması üzerine Mattis, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ ile mücadeleye destek veren 70'ten fazla koalisyon ortağı ülke olduğunu kaydeden Mattis, DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenene kadar söz konusu mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTA FIRAT VADİSİ'NDE BİZİ GÖRECEKSİNİZ"

Mattis, "Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz." ifadesini kullanarak, Suriye-Irak sınırının Irak tarafında da operasyonların artırılacağına dikkati çekti.

"FRANSIZ ÖZEL KUVVETLERİ DE BİZE DESTEK VERİYOR"

Mattis ayrıca son 2 haftada Fransız özel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiği desteği de dile getirdi.

TRUMP "EN KISA SÜREDE ÇEKİLMEK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona geldiklerini ve Amerikan askerlerinin en kısa süre içinde ülkeye geri dönmesini istediklerini ifade etmişti.

PENTAGON, "UZUN SÜRE KALMALIYIZ" YORUMUNU YAPMIŞTI

Pentagon ise Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin halen sürdüğü ve İran'a karşı alınması gereken tedbirler olduğu gerekçeleriyle bu ülkede daha uzun süre kalınması gerektiğini savunmuştu.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında da Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini kaydetmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tuzgar67 26 Nisan 2018 19:35 Vay arkdas ya adamlar kafasına gore sudan bahane uretıyorlar ıstedıklerı yere cokuyorlar Allah sonumuzu hayreylerın

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