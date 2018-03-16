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ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaydılar...

ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaydılar...

Son dakika! Samsun'da, Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen ve 11 gün önce gözaltına alınan 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1'i kadın 2 kişi ise mahkemece serbest bırakılıp sınır dışı edildi

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 19:32 - Güncelleme: 16-03-2018 19:32

Samsun’da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Samsun Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları iddia edilen ve Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al Doorı (34), Fernas Hüseyin Ali (28), Omar Shıhab Ahmed Al Doorı (38) ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı (46) adlı kadını gözaltına alındı.

Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga Al Doorı ve Fernas Hüseyin Ali'nun Samsun-Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alındığı, Omar Shıhab Ahmed Al-Doorı ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı'nın da söz konusu şahıslarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yakalandığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, 11 gündür Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Sohaıb Qusay Taha Al Doorı, "Ben Ankara'ya yakın zamanda gitmedim. 3 sene önce gitmiştim. DEAŞ ile bir bağlantım yok" dedi.

Fernas Hüseyin Ali, “Irak Musul'da yaşıyorum. Ailem de Musul'da. Türkiye'ye 3 ay önce geldim. Samsun'da arkadaşlarım ile kiraladığım evde kalıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
Omar Shıhab Ahmed Al Doorı, “Türkiye'ye 3,5 yıl önce ailemle geldim. Ankara'ya kimlik çıkarmak için gittim. Benim DEAŞ ile bir ilgim yok. Zaten onlardan kaçarak Türkiye'ye geldim" şeklinde konuştu.

7 çocuk annesi Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın ise, ''Ben Türkiye'ye 2 sene önce kız kardeşimin yanında yaşamak için geldim. DEAŞ üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum'' ifadesini kullandı.
TEM Daire Başkanlığından gelen istihbari bilgiler ve dosyada bulunan deliler doğrultusunda Sohaıb Qusay Taha Al Doorı ve Omar Shıhab Ahmed Al Doorı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Şahıslar Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Fernas Hüseyin Ali ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın ise serbest bırakıldı. Mahkemece serbest bırakılan Fernas Hüseyin Ali ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı sınır dışı edilmek üzere TEM polisi tarafından götürüldü.

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