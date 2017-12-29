ABD Büyükelçiliği'nden flaş vize açıklaması! Başvurular başladı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesinin ardından Sarıyer İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na vatandaşlar erken saatte gelerek vize başvurusunda bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından "Türkiye’deki ABD misyonlarında, göçmen olmayan #vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatılmıştır. Ek vize randevuları açılmıştır..." denildi.

VATANDAŞLAR ERKENDEN KONSOLOSLUĞA KOŞTU: ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD 'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi.

İLK BAŞVURUYA 'RET' CEVABI: Vize için başvuran bir vatandaş , "İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak red aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi. Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.