ABD Büyükelçiliği önünde patlama!

Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yaptı. Polis araçlarının da Pekin’in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtildi. Çin polisi olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞAN KADIN GÖZALTINDA
Öte yandan olay yerine yakın bir yerde üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalışan bir kadının gözaltına alındığı belirtiliyor.
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