ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınıyor

ABD'li yetkililer İsrail'in bağımsızlığının 70'inci yıl dönümü olan 14 Mayıs'ya büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Doğu Kudüs'e taşıyacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimi aralık ayında, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" açıklaması yapmıştı.

Trump'ın bu açıklaması dünya çapında tepki çekmişti.



İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını, İsrail'in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER DOST, EN ADİL HAMLE BU"

Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde başkentimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost." ifadelerine yer verdi.

ABD makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. Trump'ın kararına dünya genelinde başkentlerden eleştiri ve kınamalar yükselmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.