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ABD Büyükelçiliği hakkında yeni karar!

ABD Büyükelçiliği hakkında yeni karar!

Güvenlik gerekçesiyle bugün kapalı tutulan ABD Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı tutulmasına karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 18:20 - Güncelleme: 05-03-2018 18:20

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle, 6 Mart Salı günü de kapalı olacak.

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elçilik hizmetlerinin ne zaman başlayacağı daha sonra duyurulacak. Sadece acil hizmetlerin verileceği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasından uzak durmaları istendi ve şu uyarılar yapıldı:

- Büyük kalabalıklardan uzak durun,

- Elçilik'ten uzak durun,

- Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın,

- Güvenliğiniz ile ilgili ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin,

- Gelişmeler için yerel medyayı izleyin,

- Dikkat çekmemeye çalışın.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliğinden konuya ilişkin şu açıklama ise, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 18:55 Bu Amerikaya Santajdir Santaj AKP ve Erdoganin Sanatidir

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