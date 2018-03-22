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ABD bu yüzden Afrin'e seyirci kalmış! Şok haritada Türkiye de var

ABD bu yüzden Afrin'e seyirci kalmış! Şok haritada Türkiye de var

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, Fırat'ın doğusuna yerleyen ve YPG'ye koruma altına alan ABD'nin politikasını anlatan haritayı köşesine taşıdı. ABD'nin Afrin'e neden seyirci kaldığı ve Menbiç'i pazarlık konusu yaptığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 08:51 - Güncelleme: 22-03-2018 08:51

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, 2006 yılında Pentagon tarafından çizilen, Roma'daki NATO toplantısında Türk subaylarına gösterilen Büyük Orta Doğu Projesi haritasını köşesine taşıdı. Bilindiği gibi dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da "22 İslam ülkesinin haritası değişecek" demişti. Afrin ve Menbiç tartışmasına bu harita üzerinden bakan Bulut, yazısında şu ifadeleri kullanıyor:

AFRİN VE MENBİÇ HARİTADA YER ALMIYOR
"BOP haritasında, "Free Kurdistan" yani "Bağımsız Kürdistan" diye gösterilen bölgede Afrin ve El Bab'ın yer almadığı açıkça görülüyor. Buna karşılık Kürdistan denilen bölgenin, Türkiye'nin de topraklarını kapsayacak şekilde ve "Fırat'ın doğusunda" yer aldığı görülüyor. Haritada Afrin ve El Bab yer almadığı için, Kürdistan'a deniz çıkışı Karadeniz'den; Hopa Limanı'na denk gelecek şekilde verilmiş. Bu durum ABD'nin neden Afrin Harekâtı'na seyirci kaldığını ve neden Fırat'ın batısında yer alan Menbiç'i Türkiye ile pazarlık konusu yaptığını da açıklıyor."

BİR BAŞKA HARİTA DAHA
2018 yılı başında, Washington Enstitüsü için hazırlanan "Suriye savaşında sekteryanizm" başlıklı, 70 harita ile bölgedeki etnik ve dinsel grupların dağılımlarının incelendiği bir raporu gündeme getiren Arslan Bulut, o haritayı ve enstitüdeki isimleri köşesine taşıdı

"Washington Enstitüsü'nün danışmanları arasında, Amerikan devletinin politikalarını belirleyen Henry A. Kissinger, Joseph Lieberman, Robert C. McFarlane, Richard Perle, Condoleezza Rice, George P. Shultz, R. James Woolsey ve Mortimer Zuckerman gibi isimler var. Raporu yazan ise 10 yıldır bölgede araştırma yaptığı ifade edilen, Lyon Üniversitesi araştırmalar bölümü yöneticisi Fabrice Balanche!

Raporda yer alan 57 numaralı haritada Suriye ve Irak'ın nasıl bölüneceği gösteriliyor. Haritada Irak Kürdistanı ve Suriye Kürdistanı denilerek fiili durumun sınırları gösteriliyor.

Bu haritada Türkiye'nin nasıl bölüneceği gösterilmemiş elbette ama Suriye ve Irak için uygulanan plânların Türkiye için de denendiği hatırlanacak olursa, Büyük Orta Doğu projesinin harfiyen uygulandığı, Afrin'deki harekâta, Türkiye'deki siyasi iktidarın güçlenerek yoluna devam edebilmesi için ses çıkarılmadığı, esasen ABD ve Rusya arasında bölgenin paylaşıldığı anlaşılıyor."

Arslan Bulut'un yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Yasar 22 Mart 2018 09:34 Zaten böyle olacagini Erbakan Hoca 40 yildir anlatti. Ama Hocayi dinleyen olmadi. Elhamdülillah Fatih Erbakan bunlara anladigi dilden konusacak INSAALLAH..

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