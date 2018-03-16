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ABD bu iddiayı konuşuyor Trump onu da görevden alıyor

ABD bu iddiayı konuşuyor Trump onu da görevden alıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ı görevden alacağı iddia edildi. McMaster, Türkiye ile ilgili kullandığı çirkin ifadelerle büyük tepki çekmişti.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 09:21 - Güncelleme: 16-03-2018 09:21

ABD Başkanı Trump'ın sağında solunda kim varsa bir bir görevden alıyor. Bazıları ise kendisi istifa yolunu seçiyor. Trump'ın son olarak Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldığını dünya twitterdan duydu. Bu depremin etkisi sürerken ABD'den flaş bir görevden alma iddia daha gündeme bomba gibi düştü. ABD medyasının önde gelen gazetelerinden Washington Post’un iddiasına göre, ABD Başkanı Trump, Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı da görevden almaya hazırlanıyor.

Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberinde Trump’ın McMaster’ın istifasını istemek için acele etmediği ve bunun nedeninin ise Başkan’ın, aynı zamanda bir general olan McMaster’ı ‘küçük düşürmek’ istemekten kaçınması olarak gösteriliyor.

YERİNE KİM GEÇECEK
Öte yandan yine gazetenin iddiasına göre McMaster’ın yerine adı geçen isimler arasında özellikle iki kişi dikkat çekiyor. Bu isimler ABD’nin eski BM elçisi John Bolton ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Keith Kellogg.

Katar ve Türkiye’ye yönelik ‘Radikal ideolojileri destekliyorlar’ sözleriyle gündeme gelen danışman H.R. McMaster “ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) üzerine birlikte çalışmalıdır. Başkan Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım” yorumuyla da dikkat çekmişti.

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