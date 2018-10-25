ABD bombalı paketlerle sarsılıyor! Son hedef Robert de Niro ve Joe Biden

ABD seri bombalı paketlerle sarsılıyor. Ünlü finansçı George Soros'a bombalı paket gönderilmesiyle başlayan bombalı paket furyasının son hedefleri Donald Trump muhalifi ünlü aktör Robert de Niro ve dün ofisine bomba gönderilen eski başkan Barack Obama'nın Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. Bombalı paketlerin hedeflerinin tamamına yakının Demokrat Parti'nin ileri gelenleri ve Demokrat Parti yanlısı yayın yapan yayın kuruluşları olması dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, bombalı paketlerin suçlusunun kendisi hakkında yalan haberler yazan medya olduğunu ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın diline doladığı kişi ve kurumlara patlayıcı düzeneği gönderilmesi furyasında son hedef, önceki ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu.
Obama yönetimi döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evine şüpheli paket yönlendirildiğinin öğrenildiği açıklandı. FBI ajanları, Delaware'in New Castle bölgesindeki postanede alıcı olarak Biden'ın adresinin yazıldığı şüpheli pakete ulaştı.
Bugün Biden'den önce, sıkı Trump muhalifi aktör Robert de Niro'ya yönelik bombalı paket haberi patlak verdi.
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