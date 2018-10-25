ABD bombalı paketlerle sarsılıyor! Son hedef Robert de Niro ve Joe Biden

ABD seri bombalı paketlerle sarsılıyor. Ünlü finansçı George Soros'a bombalı paket gönderilmesiyle başlayan bombalı paket furyasının son hedefleri Donald Trump muhalifi ünlü aktör Robert de Niro ve dün ofisine bomba gönderilen eski başkan Barack Obama'nın Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. Bombalı paketlerin hedeflerinin tamamına yakının Demokrat Parti'nin ileri gelenleri ve Demokrat Parti yanlısı yayın yapan yayın kuruluşları olması dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, bombalı paketlerin suçlusunun kendisi hakkında yalan haberler yazan medya olduğunu ilan etti.