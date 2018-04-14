ABD Başkanı Trump'tan yeni mesaj!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye rejimi tekrar kimyasal silah kullanırsa ABD'nin vurmaya hazır olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusyanın talebiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine acil toplandı.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak yoa da güç göstermek için değil, Suriye rejimini insanlığa karşı işlediği vahşetten srumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti.'' dedi.

Diplomasiye defalarca şans verdiklerini ancak Rusya'nın BMGK'de kimyasal silah kullanımını konusunda 6 kez veto hakkını kullandığını belirten Haley, şöyle konuştu:

'TRUMP'LA KONUŞTUM...'

''Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular.''

