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ABD Başkanı Trump'a kötü haber danışmanı gözaltında

ABD Başkanı Trump'a kötü haber danışmanı gözaltında

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Roger Stone gözaltına alındı. Florida'da yakalanan Stone'un yalan beyanda bulunmak ve yalan beyana zorlama da dahil olmak 7 farklı suçlama ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 16:10 - Güncelleme: 25-01-2019 16:10

2015’te ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kampanyasında görev alan ve halen gayriresmi olarak Trump’a danışmanlık yapan Roger Stone’un dün Florida’da gözaltına alındığı açıklandı.

Trump’ın seçim sürecinde Rusya’dan destek aldığı ve Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla başlayan soruşturma kapsamında Stone’un gözaltına alındığı açıklandı. Yalan beyanda bulunmak ve sanığı yalan beyana zorlamak dahil 7 suçtan dolayı gözaltına alınan Stone hakkındaki açıklamayı Özel Savcı Robert Mueller’in ofisi yaptı.

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