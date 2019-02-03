ABD Başkanı Trump: 'Venezuela'ya asker göndermek bir seçenek'

ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta yaptı. Venezuela'ya ABD askeri göndermenin bir seçenek olduğunu belirten Trump, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun benimle görüşme talebini de reddettim" dedi.

ABD Başkanı, Irak'taki Amerikan askerlerine de değindi. "Irak'ta bir Amerikan askeri üssü bulundurmak çok önemli. Böylece İran'ı yakından izleyebiliriz. Çünkü İran gerçek bir sorun" diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının azalacağını söyleyen Trump, sadece istihbarat birimlerini bırakmak istediğini açıkladı.