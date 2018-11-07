  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını değerlendirdi

ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının ardından açıklama yaptı. Trump, "Cumhuriyetçi partinin tarihindeki en büyük desteği gördük. Bu bir rekor. Muazzam bir destek aldık. "dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-11-2018 20:54 - Güncelleme: 07-11-2018 20:54

ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, "Şu an yüzde 93'e yakın destek oranımız var. Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var. Alamazsak eğer bizim önergelerimiz geçmeyecek. Ben yeni fikirlere açığım. Bir şeyler yapılmasını istiyorum." dedi.

Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti” dedi.

"10 OYA İHTİYACIMIZ VAR"

Trump, "Bir çok önemli ve başarılı kişi vardı. Biz iki ya da 3 sandalye ile kazanmış olsaydık gerçekten zor olacaktı. Başarı yakaladık. Şu an yüzde 93'e yakın destek oranımız var. Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var. Almazsak eğer bizim önergelerimiz geçmeyecek. Ben yeni fikirlere açığım. Bir şeyler yapılmasını istiyorum. Burada yatırım ve diğer yeniliklerden bahsediyorum. Soruşturmalar..." diye konuştu.

"BU OYUNDA ONLARDAN DAHA İYİYİM"

Trump, "Artık bu soruşturmadan bıktım usandım, herkes bıktı diye düşünüyorum. Birlik olmalıyız. Onlar uzun süredir bizi soruşturuyorlar. Ben bu oyunda onlardan daha iyiyim. Ben de bir şeyler bulacağım. Onlar bize bunu yaparken biz de onlara bunu yaparsak bir yere varamayız. Senatoda ve kongrede birbirimizle mücadele edeceğiz. Burada iki parti birliği yaratılabilir. Karşılıklı inatlaşmaya dönüşürse bir yere varamayız. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Demokratlar da Cumhuriyetçiler de demokratların önergelerini destekleyebilir. Ya da tam tersi olabilir. " diye konuştu.

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını değerlendirdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro