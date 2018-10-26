  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD Başkanı Donald Trump'ın iPhone krizi Çin herşeyi dinliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın iPhone krizi Çin herşeyi dinliyor

AMERİKAN gazetesi New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarının uyarılarını dinlemeyerek kullanmaya devam ettiği iPhone'larının Rusya ve Çin'in istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini öne sürdü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 04:43 - Güncelleme: 26-10-2018 04:43

Trump'ın iPhone'larıyla yaptığı görüşmelerin özellikle Çin istihbaratı tarafından Trump'ın dinlendiği ve elde edilen istihbaratın Washington'un politikalarını etkilemek amacıyla kullanıldığı belirtildi. Trump'ın, telefonlarının güvenli olmadığını ve istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini söyleyen yardımcılarına kulak asmadığı da haberde vurgulanıyor.

Habere göre Çin, Trump'ın konuşmalarını dinleyerek Trump'ın ne düşündüğünü ve kimlerle yakın olduğunu öğrenmeyi hedefliyor. Böylece Çin'in ticaret savaşları gibi konular hakkında Trump'ın görüşlerini ve politikalarını çevresindeki kişiler üzerinden etkilemeyi amaçladığı belirtiliyor. Rusya'nın ise Trump'ın Rus lider Vladimir Putin ile yakınlığı dolayısıyla Çin kadar gelişmiş bir casusluk programı üzerinde çalışmadığı ifade edildi.

Trump'ın 3 tane iPhone'u var
Beyaz Saray'ın güvenli hattını kullanmaya teşvik edilen Trump'ın üç tane iPhone'u var. Bunlardan ikisi Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından güvenlik amacıyla modifiye edilmiş cihazlar. Üçüncü telefonun ise milyonlarca kişinin kullandığı herhangi bir iPhone'dan farkı yok. Trump'ın üçüncü kişisel telefonunu bulundurmak istemesi, diğerlerinin aksine bu cihazda kişisel kontaktlarını tutabilmesinden kaynaklanıyor.

Cep telefonları üzerinden yapılan aramalara, baz istasyonları ve kablolar üzerinden sinyallerle yol aldıkları sırada müdahale edilebiliyor. Amerikan istihbaratı başta olmak üzere çoğu ülke, yabancı liderlerin telefon görüşmelerine sızmayı önemli bir casusluk rutini olarak görüyor. Bu yüzden Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cep telefonu kullanmadığı biliniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ikinci döneminde kullandığı iPhone'u ise arama yapamıyor, mesaj yazamıyor, uygulama yükleyemiyor, kamera ve mikrofon bulundurmuyordu. Sadece belirli bir grupta yer alan kişilerden elektronik posta alabiliyordu. Obama, telefon kullanması gerektiğinde yardımcılarınınkini alıyordu.

Trump ise daha kapsamlı cihazlar kullanmak konusunda ısrarcı. Android telefonundan vazgeçse de iki resmi telefon edinmesinde karar kılındı: Bir tanesini Twitter ve diğer uygulamlar için, diğerini ise arama yapmak için kullanıyor. Beyaz Saray'daki yardımcıları tarafından dinlenmek istemediğinde cep telefonunu kullandığı belirtilen Trump'ın genelde Fox haber kanalından kendisine yakın olan gazetecilerle konuştuğu ifade edildi.

Trump, yardımcılarına cep telefonlarında yaptığı görüşmelerde devlet sırlarıyla ilgili konuşmadığını söylüyor. Mail ve mesaj kullanmadığı için bu alanda hacklenmesi zorlaşan Trump'ın Twitter telefonu sadece Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliyor.

Trump'ın resmi telefonlarını 30 günde bir değiştirmesi gerekiyor. Geçen yıl Trump telefonunu bir golf arabasında unuttuğu için yardımcıları telaşla telefonu bulmaya çalışmıştı. Trump, 2016'daki başkanlık yarışı sırasında Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton'ı, güvenli sağlayıcılar kullanmadığı için maillerinin hacklenmesi dolayısıyla eleştirmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD Başkanı Donald Trump'ın iPhone krizi Çin herşeyi dinliyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Donald Trump
DONALD TRUMP KİMDİR?

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump oldu. Peki kimdir Donald Trump, kaç kez evlendi son eşi Melania Trump ile ne zaman evlendi? Donald Trump'ın başkanlık seçimi ve hikayesi. Donald John Trump (d. 14 Haziran 1946; Queens, New York); ABD'l

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro