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ABD basınından itiraf gibi 'Suriye' yazısı

ABD basınından itiraf gibi 'Suriye' yazısı

ABD'li medya kuruluşu CNN, Türkiye, İran ve Rusya'nın toplantısının ABD'yi eli kolu bağlı bıraktığını, Suriye'de güç duruma düşürdüğünü yazdı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 18:16 - Güncelleme: 05-04-2018 18:16

Orta Doğu'da ilk kez ABD olmadan bir gelecek planlanıyor. Irak'tan itibaren petrolün aktığı her yerde hak iddia eden ABD, bu sefer Suriye'de masaya dahi alınmıyor. Geçtiğimiz gün Türkiye, Rusya ve İran'ın arasında Ankara'da gerçekleştirilen toplantı da bunu perçinler nitelikte.

ABD'nin masaya alınmaması bir tarafa, ABD basını da bu toplantının Washington yönetiminin elini kolunu bağladığı görüşünde.

'DAHA KÖTÜ BİR ZAMANA DENK GELEMEZDİ'

ABD'nin medya kuruluşu CNN, üçlü Suriye zirvesini değerlendirdi. Zirveyi, "ABD için daha kötü bir zamana denk gelemezdi. ABD masada olmadığı gibi, Suriye'deki bu üç önemli oyuncu hep beraber ortaya çıktıklarında ne istediklerini, Suriye'deki amaçlarının ne olduğunu biliyordu." diye anlatan muhabir, Suriye'deki ABD varlığına Washington yönetiminin dahi plan yapamadığını belirtti.

ABD'nin masada olmayışı bir yana Suriye'de kalma/gitme planları güden Washington yönetimi için, bu toprakların en sözü geçen ülkeleri olan Türkiye, İran ve Rusya'nın birlikte adeta gövde gösterisi gibi Suriye toplantısı yapmasını ABD'nin kafasını iyiden iyiye karıştırdığı görüşünde.

'ABD GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK DEĞİL'

ABD'nin Suriye'deki çıkarları uğruna bölgede birlikte hareket ettiği YPG/PYD unsurları konusunda Türkiye ile siyasi çatışma yaşanmasına değinen ABD'li muhabir, yerel kuvvetlerin yani teröristlerin güçlendirilerek olası tehlikelere karşı bölgede tutulmasını desteklediğini belirtirken, tüm bunların ışığında ABD'nin Türkiye için güvenilir bir ortaklıktan uzaklaştığını belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 19:22 Sen işgalin ne olduğunu bilir misin ya sende işgali bilecek beyin yok yada neyse sana anlatsam zaten anlamazsın

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