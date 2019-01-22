ABD basınından Adriana - Metin çifti için bomba iddia

Dünyaca ünlü model Adriana Lima’nın (37) Los Angeles Havalimanı’nda elinde Metin Hara'nın (36) kitabıyla (Yol- Aşkın İstilası) görüntülenmesiyle magazin basınının gündemine oturan ve ikilinin Milas-Bodrum Havalimanı'ndan el ele çıkmasıyla resmiyet kazanan ilişkileri hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
TEKRAR AYRILDILAR: ABD'nin önemli dergilerinden People dergisi, kısa süren bir ayrılığın ardından barışan Adriana Lima ile Metin Hara'nın tekrar ayrıldığını öne sürdü. People dergisinin haberinde Lima ile Loris Karius'un adının karıştığı iddialara da yer verildi. Ancak Lima'nın bu iddiaları sert bir dille yalanladığı da belirtildi.
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