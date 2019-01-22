ABD basınından Adriana - Metin çifti için bomba iddia

TEKRAR AYRILDILAR: ABD'nin önemli dergilerinden People dergisi, kısa süren bir ayrılığın ardından barışan Adriana Lima ile Metin Hara'nın tekrar ayrıldığını öne sürdü. People dergisinin haberinde Lima ile Loris Karius'un adının karıştığı iddialara da yer verildi. Ancak Lima'nın bu iddiaları sert bir dille yalanladığı da belirtildi.

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