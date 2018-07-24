ABD basınında gündem oldu 'Dünyanın en seksi adamı Nusret'

The New York Gazetesi'nin açıkladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesi çok konuşulacak cinsten. Jon Hamm, Justin Theroux, Keoni Hudoba, Pete Cashmore gibi isimlerin yer aldığı listede, Saltbae hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe de yer aldı.

The New York Gazetesi'nin açıkladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesi çok konuşulacak cinsten. Jon Hamm, Justin Theroux, Keoni Hudoba, Pete Cashmore gibi isimlerin yer aldığı listede, Saltbae hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe de yer aldı. Twitter

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DÜNYA YILDIZLARINDAN BİRİ ARTIK; Nusret Gökçe başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyada gündem oldu. 35 yaşındaki işadamı, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesine girerek şaşırttı...

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Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, işindeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da ABD basınının ilgisini çekti. 35 yaşındaki etçi, önceki gün New York Post'un hazırladığı 'En seksi ve gözde 25 bekar erkek' listesine girdi.



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