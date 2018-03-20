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ABD basınında dikkat çeken yazı: ABD'ye bir darbe daha

ABD basınında dikkat çeken yazı: ABD'ye bir darbe daha

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayınlanan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili analiz haber dikkat çekti. Haberde Afrin'de YPG'nin yenilmesinin 'ABD'ye vurulan bir darbe daha' olarak ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 15:38 - Güncelleme: 20-03-2018 15:38

Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair bir analiz yayımladı. Ishaan Tharoor imzalı analizde Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişinin bölgeye yeni bir DEAŞ'lı terörist dalgası getirmesinden korkulduğu belirtildi.

"YPG'nin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu" başlıkla analizde, Türkiye'nin "George Orwell eserlerinden çıkmışçasına" Zeytin Dalı adı verdiği operasyonun "Washington'ın Suriye'deki şaşkın rolünü de gösterdiği" vurgulandı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre terör örgütü YPG'nin ABD'de siyasetçiler, köşe yazarları ve entelektüeller tarafından gerici ve radikallerin etkin olduğu bölgede seküler ve "liberal" bir ekip olarak görüldüğünü belirten Tharoor, Türkiye'nin YPG'ye desteği sınırlarında bir Kürt devleti kurulmasına destek olarak gördüğünü yazdı.

'ABD, OPERASYONU SONLANDIRACAK ETKİYE SAHİP DEĞİLDİ'
Tharoor, "Operasyon başladığında Afrin'deki YPG'liler yalnız olduklarını fark etti" diye yazdığı analizine şöyle devam etti:

"ABD Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip değildi, haberlere göre Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum işkembeden sallama politikasıdır' diyor.

'BEYAZ SARAY TUTARLILIK SORUNU YAŞIYOR'
Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor. Trump yönetiminin Suriye'deki savaşa dair bağlılıkları arasında derin farklar var. Trump DEAŞ'ı bombalamaktan bahsederken bazı yetkililer bölgedeki ABD varlığını güçlendirip Esad'ı istifaya zorlamayı düşünüyor. Bir diğer yetkili ise Esad'ın savaşı kazanmakta olduğu fikrini reddediyor ve rejimin her zamankinden güçsüz olduğunu söylüyor. Bunun gibi fikir ayrılıkları Washington'ın bölgedeki faaliyetleri için sorun yaratmaya devam ediyor. Washington faaliyetlerini sonlandırmasa da Suriye'de inisiyatif alan bölgesel güçler tarafından sürekli köşeye sıkıştırılıyor. Tahrir Institute for Middle East Policy'den Hassan Hassan 'Türkiye göle bir taş attı' diyor ve ekliyor: Sudaki dalgalar kısa sürede dinecek gibi gözükmüyor."

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