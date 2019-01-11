ABD basını yazdı en ucuz evler Türkiye'de

ABD basını OECD ülkeleri arasında ev satın almanın en hesaplı olduğu ülkenin Türkiye olduğunu yazdı. Ayrıca Türkiye'de 250 bin dolarlık gayrimenkul alan vatandaşlık da alabiliyor.

ABD basını yazdı en ucuz evler Türkiye'de

USA Today’de yabancılar için Türkiye’de ev satın almanın çok hesaplı olduğunu anlatan bir makale yayımlandı. Gazete dünyaca ünlü emlak platformu Homes.com'a dayandırdığı haberinde Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında gayrimenkul satın almanın en ucuz ülke olduğunu yazdı. Homes.com'un verilerine göre Türkiye'de bir evin fit kare fiyatı (0.92 metrekare) 69 dolardan satılıyor. OECD ülkeleri arasında en uygun metrekare fiyatına sahip ikinci ülke 90 dolarla Meksika oldu.

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ABD basını yazdı en ucuz evler Türkiye'de

Rusya ve Letonya üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşırken Yunanistan OECD ülkeleri arasında emlak fiyatlarının en ungun olduğu beşinci ülke oldu. Güney Konre OECD ülkeleri arasında metrekare fiyatı 967 dolar olan en pahalı ülke oldu.

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ABD basını yazdı en ucuz evler Türkiye'de

Zingat’ın verilerine üç büyük kentte konut fiyatlarının durumu şöyle:
İSTANBUL: Ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 981 TL olurken, geri dönüş süresi 20 yıl. İstanbul’da 100 metrekarelik satılık konutların fiyat aralığı ortalama 298 bin 577 TL ile 497 bin 600 TL arasında değişiyor. Kiralık konut fiyatları ise yine 100 metrekarelik konutlar için ortalama 1.637 TL.

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ABD basını yazdı en ucuz evler Türkiye'de

Ortalama 15 milyon nüfuslu ilin yüzde 70’ini 0-44 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor. Evli çiftlerin oranı ise yüzde 61. İstanbul’da yaşayanların yüzde 25’i ilkokul, yüzde 25’i ortaokul, yüzde 20’si lise, yüzde 18’i üniversite mezunu. Yüzde 12’si ise hiç eğitim görmemiş.

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