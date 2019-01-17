  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD askerlerinin ölümüne Fransa'dan ilginç yorum!

ABD askerlerinin ölümüne Fransa'dan ilginç yorum!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Münbiç'te ABD askerlerini hedef alan saldırıyla ilgili konuştu. Macron, "ABD askerlerinin ölümü DEAŞ ile savaşın sona ermediğini gösteriyor." dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 21:11 - Güncelleme: 17-01-2019 21:11

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin Menbiç kentinde gerçekletirilen ve 2 ABDaskerinin ölümü ile sonuçlanan intihar saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de kalacağız diyen Macron, "ABD askerlerinin ölümü, DEAŞ ile savaşın sona ermediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DEAŞ'ın bitmediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün, ABD askerlerinin devriye gezdiği Münbiç'te düzenlenen intihar saldırısında 2 ABD askeri, 1 ABD Savunma Bakanlığı görevlisi ve 1 sözleşmeli personelin de aralarında olduğu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Macron, Fransa'nın bölgede kalacağını duyurmuştu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD askerlerinin ölümüne Fransa'dan ilginç yorum! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ffm 17 Ocak 2019 22:36 Fransa yatırmışsa kimse şaşmasın çıkar dünyası afrikada büyük oranda artık işleri bitti çalamıyorlar orta doğu kaldı tek yoksa iflas

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro