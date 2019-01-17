ABD askerlerinin ölümüne Fransa'dan ilginç yorum!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin Menbiç kentinde gerçekletirilen ve 2 ABDaskerinin ölümü ile sonuçlanan intihar saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de kalacağız diyen Macron, "ABD askerlerinin ölümü, DEAŞ ile savaşın sona ermediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DEAŞ'ın bitmediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün, ABD askerlerinin devriye gezdiği Münbiç'te düzenlenen intihar saldırısında 2 ABD askeri, 1 ABD Savunma Bakanlığı görevlisi ve 1 sözleşmeli personelin de aralarında olduğu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Macron, Fransa'nın bölgede kalacağını duyurmuştu.