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ABD askerlerinin naaşları 65 yıl sonra iade edildi!

ABD askerlerinin naaşları 65 yıl sonra iade edildi!

KUZEY KORE, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nda ölen 55 Amerikan askerinin naaşlarını 65 yıl sonra ABD'ye iade etti.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 09:42 - Güncelleme: 27-07-2018 10:17

BBC'de yer alan habere göre naaşların bulunduğu tabutlar bir Amerikan askeri nakliye uçağı tarafından, Kuzey Kore'deki Wonsan Havaalanı'ndan alındı.

Tabutlar daha sonra Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne götürüldü.

Töreni üsteki Amerikan askerleri de izledi. Hawaii'ye götürülecek olan naaşlar üzerindeki kimlik tespit işlemlerinin yıllar sürebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Trump son gelişmenin uzun yıllar sonra birçok aile için büyük bir an olduğunu kaydetti.

TRUMP VE KİM ANLAŞMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen ay Singapur'da yaptıkları görüşmede savaşta ölen Amerikan askerlerinin naaşlarının iadesi konusunda anlaşmıştı.

Kore Savaşı'nda yaklaşık 5300 Amerikan askerinin kaybolduğu sanılıyor.

326 binden fazla Amerikan askeri, Güney Kore ve Birleşmiş Milletler güçleriyle birlikte komünist Kuzey Kore'ye karşı savaşmıştı.

Kuzey Kore'nin geçen hafta ana uydu fırlatma istasyonu Sohae'deki bazı tesisleri sökmeye başladığı bildirilmişti.

Ancak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik silah programlarınn ne aşamada olduğu bilinmiyor.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışmak konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Pyongyang yönetiminden yapılan son açıklamada ABD, "gangster taktiklerine başvurmakla" suçlanmıştı.

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