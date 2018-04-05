ABD askerleri Menbiç'te kazma kürekle görüntülendi

Associated Press (AP) haber ajansı, Menbiç'in kuzeyinde yer alan Sacu Çayı kıyısındaki üssü görüntüledi. AP foto muhabiri Hüseyin Malla'nın kadrajına aldığı üs, Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen bölgeyle sınır. Fotoğraflarda, üs inşasında çalışan Amerikan askerleri ve YPG'liler bir arada. Aynı noktada YPG'li teröristlerle birlikte Türk birliklerini gözleyen ABD askerlerinin fotoğrafları, hafta içi sosyal medyadan paylaşılmıştı.