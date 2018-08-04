ABD askeri ile YPG'liler maç yaptı

Türkiye, ABD ile varılan Münbiç mutabakatı çerçevesinde devriye görevini sürdürürken; ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir grup ile uluslararası koalisyona bağlı askerlerin halı sahada maç yaptıkları ortaya çıktı. Müsabaka, kendini Münbiç Askeri Konseyi olarak adlandıran grup ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaydı. Fotoğraflar, o karşılaşmaya ait.
Fotoğrafları paylaşan ise Münbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şervan Derviş. Derviş, Twitter hesabından; "Münbiç'te askeri konsey ile koalisyon askerleri arasında ilginç bir futbol maçı vardı. Terörizme karşı zafer ile sonuçlandı" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflarda, koalisyon askerlerinin yüzlerinin gizlendiği görülüyor. Kendini Münbiç Askeri Konseyi olarak isimlendiren grup, omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı. Türkiye, 18 Haziran'dan bu yana Münbiç sınır hattında devriye faaliyetleri yürütüyor.
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