ABD askeri ile YPG'liler maç yaptı

Türkiye, ABD ile varılan Münbiç mutabakatı çerçevesinde devriye görevini sürdürürken; ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir grup ile uluslararası koalisyona bağlı askerlerin halı sahada maç yaptıkları ortaya çıktı. Müsabaka, kendini Münbiç Askeri Konseyi olarak adlandıran grup ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaydı. Fotoğraflar, o karşılaşmaya ait.