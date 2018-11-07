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ABD ara seçimleri sonrasında dolar ve altında son durum ne?

ABD ara seçimleri sonrasında dolar ve altında son durum ne?

Türkiye'nin İran yaptırımlarında muaf olacağının açıklanması ile düşüşe geçen dolar dün akşam yükselişe geçerek günü 5.41'den kapattı. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD'deki ara seçimlerle sonrası dolar değişken seyir izlerken güne 5.37 seviyelerinde başladı

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 08:56 - Güncelleme: 07-11-2018 08:56

Önceki gün ABD’nin İran yaptırımlarından Türkiye’nin muaf tutulacağının açıklanması ile dolar TL karşısında düşüşe geçmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.3025 TL'ye dek inen Dolar/TL dün akşam yeniden 5.41TL'yi gördü.

Ancak tüm piyasaların gözü dün yapılan ABD’deki ara seçimlerdeydi. Seçim sonuçlarının belli olması ile dolar TL karşısında değişken (volatil) seyir halinde. 

Dün akşam 5.41 TL'ye kadar yükselen Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada 5.37 seviyelerinde hareket ediyor. Yatırımcılar  ABD'deki Kongre'nin iki kanadının farklı partilerin kontrolünde olmasının yasama tarafında tıkanıklığa yol açıp açmayacağını değerlendiriyor.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artış hızıyla ilgili söylemleri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip ediliyor.

Öte yandan dün 341 TL'ye düşen çeyrek altın ise bu sabah 348 TL'den satılmaya başlandı. İşte dolar ve altındaki son durum...

Saat 09:00'daki dolar euro-sterlin

Saat 09:00'daki altın fiyatları


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  • Misafir 07 Kasım 2018 09:56 Emekli maaş artışları CB maaş artışına baglansin

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