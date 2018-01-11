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ABD Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Ankara, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnett'i Suriye'deki gelişmelere ilişkin görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 18:45 - Güncelleme: 11-01-2018 00:17

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesi gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı’na davet edinen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığın iletildiği öğrenildi.

Reuters haber ajansı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını duyurdu. Dün gece ise İran ve Rusya'nın temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık durumuna yönelik gerçekleşen ihlaller değerlendirilmişti. 

ANLAŞMA UYARINDA 12 GÖZLEM NOKTASI BULUNUYOR

Astana’da Rusya ve İran ile varılan uzlaşma uyarınca muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde çatışmasızlığı izlemek için Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.

Türkiye’nin halihazırda üç gözlem noktası oluşturduğu ve yaklaşık 500 askerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtiliyor. Esad rejimi son günlerde İdlib’in güneyinde kuzeye doğru bir operasyon başlatmış, buna İranlı milislerin karadan Rusya’nın da havadan destek verdiği belirtilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Komünist Liseli 10 Ocak 2018 19:09 Türkiye sınır güvenliğini sağlamaktan başka bir şeye karışmamalıdır.

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