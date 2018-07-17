ABD affetmedi hemen tutukladı! İşte ikinci Rus kızıl ajan

ABD Adalet Bakanlığı, 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Mariya Butina'nın ajanlık suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Butina'nın Rusya'nın çıkarları adına lobi faaliyetleri yürüttüğü ileri sürüldü. Bu durum akıllara 2010 yılında Rusya'ya iade edilen Anna Chapman'ı getirdi.

ABD affetmedi hemen tutukladı! İşte ikinci Rus kızıl ajan

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Butina'yı Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina'ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi. Sputnik'in haberine göre, adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu iddia ediliyor.

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ABD affetmedi hemen tutukladı! İşte ikinci Rus kızıl ajan

YETKİLİLERİ BİR ARAYA GETİRİYORDU: Butina'nın pazar günü gözaltına alındığı ancak duyuru için pazartesi gününün beklendiği belirtildi. Maria Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddia edildi.

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ABD affetmedi hemen tutukladı! İşte ikinci Rus kızıl ajan

'ÜST DÜZEY BİR RUS YETKİLİ İÇİN ÇALIŞIYOR' İDDİASI': Ayrıca Reuters'da yer alan bir başka iddiaya göre, gözaltına alınan kadının Facebook hesabında, eski Rus Merkez Bankası Başkanı Alexander Torshin ile fotoğrafları olduğu belirtildi.

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ABD affetmedi hemen tutukladı! İşte ikinci Rus kızıl ajan

FBI Özel Ajanı Kevin Helson da yeminli beyanında Butina'nın, siyaseten etkili bir ABD vatandaşı ile Rusya çıkarlarını desteklemeye yönelik kişisel bağlantı kurmaya çalıştığını, bireysel silahlanma hakkını destekleyen bir kuruluşla bağlantısı olduğunu ileri sürdü.

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