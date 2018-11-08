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ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Sessions, ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine istifa etti. Trump ile Sessions arasında Rusya soruşturması ve seyahat yasağı tartışmaları nedeniyle büyük bir gerilim yaşanıyordu.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 22:55 - Güncelleme: 08-11-2018 00:30

ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine görevinden ayrılığını duyurdu. Adalet Bakanı Sessions'ın istifa mektubunda, "Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, "Adalet Bakanı Jeff Sessions'a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions'ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker'ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 23:21 TRUMP MECLISTE AZINLIGA DUSTU!... ARTIK CANININ ISTEDIGINI BAKAN YAPAMAZ!

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