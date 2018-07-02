ABD açıklamasında dikkat çeken Türkiye detayı

ABD Hava Kuvvetleri, güdümlü B61-12 nükleer bombanın ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladıklarını, denemeler sırasında B-2 Spirit ‘hayalet uçakların’ kullanıldığını duyurdu. ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor.
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nden (NNSA) yapılan açıklamada, “Bu yeterlilik denemeleri, B61-12’nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor ve B61-12’lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor” dendi.
TÜRKİYE, ALMANYA, BELÇİKA VE HOLLANDA'DAKİ ÜSLERE KONUŞLANDIRILACAK
Military.com portalının Sputnik'te yer alan haberine göre ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor. ABD Kongresi’nin değerlendirmelerine göre 2017-2046 döneminde Amerikan taktik nükleer kuvvetlerin modernizasyonu için 25 milyar dolar harcama planlanıyor.
5. nesil F-35 Lightning II çok işlevli avcı uçaklarının platformuyla uyumlu olacak B61-12 bombalarının ilk grubunun 2020’ye doğru orduya teslim edilmesi bekleniyor.
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