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ABD açıkladı! Çözüm bulunması için çabalarımızı yeniden başlattık

ABD açıkladı! Çözüm bulunması için çabalarımızı yeniden başlattık

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Paris’te Al Arabiya İngilizceye konuştu. ABD'nin Suriye'deki hedeflerinden bahseden Jeffrey, ABD’nin “iki ortağı Kürtler ve Türkiye arasında bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları yeniden başlattığını” ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 13:53 - Güncelleme: 01-11-2018 13:53

PARİS'te Al Arabiya İngilizceye konuşan James Jeffrey, Türkiye ve ABD’nin Fırat’ın batısındaki Menbiç’teki ortak devriyelerine değindi. Jeffrey, ABD’nin “iki ortağı Kürtler ve Türkiye arasında bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları yeniden başlattığını” ifade etti.

'AMAÇ IŞİD'İ CAYDIRMAK'
Bağdat Büyükelçisi olarak da görev yapmış olan Jeffrey, Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD’li güçlerin varlığını da değerlendirirken bölgedeki ABD kuvvetlerinin “IŞİD’i caydırmak amacıyla SDG ve yerel güçlerle koordinasyon yaptıklarını” kaydetti.

ABD’NİN SURİYE’DEKİ ÜÇ HEDEFİ
Açıklamaları sırasında ABD’nin Suriye’de üç hedefi olduğunu da anlatan James Jeffrey, bu hedefleri “IŞİD’e karşı koymak, İranlı güçleri ve İran destekli güçleri Suriye topraklarından çıkarmak ve BMGK’nin 2254 No’lu kararı temel alan bir siyasi bir süreç tesis etmek” olarak sıraladı.

İRAN SİYASİ HEDEF
Suriye Özel Temsilcisi, İran’ı Suriye’den çıkarmanın ABD için “siyasi bir hedef”olduğunu, askeri bir hedef olmayacağını belirtirken, İsrail'in ise Suriye’deki askeri seçeneği dışlamayarak İran’ın ülkedeki askeri kabiliyetini vurmaya çalıştığına dikkat çekerek, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurmasını savundu. 

YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMELİ
James Jeffrey, ABD’nin İran ve destekçilerinin yanısıra başta Ruslar olmak üzere Suriye ihtilafının patlak vermesinden sonra ülkeye giren yabancı güçlerin tümünün çekilmesini istediğini vurguladı ve İran’ın Suriye’deki varlığını Ruslarla her düzeyde görüştüklerini de söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • BEYLER BEYİ 01 Kasım 2018 15:08 SİZE KÜRT DEVLETİNİ KURDURMAYI BIRAK TEMELİNİ BİLE ATTIRMAYACAĞIZ,ŞEREFSİZ İKİ YÜZLÜLER.

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