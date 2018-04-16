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ABD 54 bin asker yığdı! Ortadoğu'nun tam 12 ülkesinde...

ABD 54 bin asker yığdı! Ortadoğu'nun tam 12 ülkesinde...

SURİYE 'de ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik sonrası Ortadoğu'da Batı ülkelerinin varlığı tekrar tartışma konusu oldu. Ortadoğu'da 12 ülkede sadece ABD'nin 54 bin askeri bulunuyor. Rusya ise Suriye'deki varlığını kesinleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 08:57 - Güncelleme: 16-04-2018 08:57

Ortadoğu’yu tamamen bir askeri üsse dönüştüren Batılı ülkeler, bölgedeki askeri varlıklarını her geçen gün artırıyor. ABD’nin 12 Ortadoğu ülkesinde 54 bin askeri bulunduğu belirtilirken, Rusya yaptığı anlaşmalar çerçevesinde 50 yıl daha Suriye’deki varlığını kesinleştirdi. Son olarak İngiltere, geçtiğimiz hafta Bahreyn’de ilk daimi askeri deniz üssünü açtı.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, Ortadoğu’yu kendilerine ait bir askeri üsmüş gibi kullanırken, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullanarak terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği yurt dışı operasyonlara karşı çıkılması dikkat çekiyor. ABD, Arap ülkelerinde 50 binden fazla askeriyle varlık gösterirken, Fransa ve İngiltere Körfez ülkelerinde, Rusya ise Suriye’de askeri üs bulunduruyor.

8 NOKTADA ÖZEL BİRLİK: Ortadoğu’nun 12 ülkesinde yaklaşık 54 bin ABD askerinin bulunduğu, söz konusu ülkelerin 7’sinde ise ABD’ye ait üslerin yer aldığı belirtiliyor. ABD güçlerinin varlık gösterdiği Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn olarak sıralanıyor. ABD, müttefiki olarak nitelediği terör örgütü PKK/PYD ile birlikte Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki geniş alanı kontrolünde tutarak, söz konusu bölgede iki hava üssü, 8 askeri noktada ise özel birlik ve askeri ekipman bulunduruyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Aralık 2017’de yaptığı açıklamada, Pentagon’un Irak’ta 5 bin 200 civarında, Suriye’de ise yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu kaydetmişti.

EN BÜYÜK ÜS KATAR’DA

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü ise Katar’da bulunuyor. Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde, yaklaşık 11 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Birden çok ABD askeri ve hava üssüne ev sahipliği yapan Kuveyt’te, sadece Ed-Doha Askeri Üssü’nde, 10 binden fazla Amerikan askerinin yanı sıra binden fazla tank ve yüzlerce uçak ile helikopterin yer aldığı tahmin ediliyor.

RUSYA 50 YIL AKDENİZ’DE

Rusya, Suriye’ye müdahalesini 2015’ten itibaren sınırlı sayıdaki hava kuvvetleri platformu ile başlattıktan sonra, bugün, ülkedeki en belirleyici aktör konumuna gelmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi arasında 2016 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Rus güçleri Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye vilayetinde yer alan Hmeymim Hava Üssü’nü 50 yıl boyunca kullanacak. Rusya ayrıca, Tartus Donanma Üssü’nü de kullanıyor.

IRAK İŞGALİ SÜRÜYOR

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Fransa daimi askeri üssünde, yaklaşık 700 Fransız askerin bulunduğu tahmin ediliyor. İngiltere ise 2014’te Bahreyn, BAE ve Umman’da askeri üs kurma yönündeki girişimleri sonucu geçen hafta Bahreyn’de ilk daimi askeri deniz üssünü açtı. Irak’ta 2003 yılında ABD işgalinin ardından halen binlerce yabancı asker, ülkenin çeşitli bölgelerindeki askeri kamp ve üslerde “eğitim veya stratejik alanları koruma” amacıyla bulunuyor.

CİBUTİ’YE ÇIKARMA YAPTILAR

Akdeniz ile Hint Okyanusunu birbirine bağlayan Kızıldeniz-Aden Körfezi hattının geçiş noktası Babu’l Mendeb Boğazı’nda yer alan Arap ülkesi Cibuti’de, hali hazırda Fransa, ABD, İtalya, Japonya ve Çin’in askeri üsleri bulunurken, Suudi Arabistan da yakında bu Doğu Afrika ülkesinde üs açmayı planlıyor.

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