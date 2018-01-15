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ABC'den Ankara Göksü'ya yeni eğitim üssü

ABC'den Ankara Göksü'ya yeni eğitim üssü

ABC Okulları, Ankara'nın en büyük eğitim yerleşkelerinden birini daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Ankara'nın yeni eğitim üssü olacak olan ABC Okulları Göksu Kampüsü 39 atölye ile 24 bin metrekareden oluşuyor.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 23:05 - Güncelleme: 15-01-2018 23:05

ANKARA'da nitelikli ve bilgili bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan ABC Okulları, yeni yerleşkesini Göksu’da açtı. 30 bin metrekare alan üzerine kurulan “Ankara’nın Yeni Eğitim Üssü” 39 atölye ve 24 bin metrekare bahçe alanıyla Başkent’in en büyük yerleşkelerinden birini oluşturuyor.

Dünyada bilim ve teknoloji alanında hızlı bir gelişim ve değişim yaşanırken, eğitime yapılan yatırımlar daha bir önem kazanıyor. ‘Kaliteli eğitim ve yaşam boyu öğrenim’ ilkesini kendisine rehber edinen ABC Okulları, eğitim sektörüne yaptığı yatırımlarla göz dolduruyor. Temel felsefesini “ulusal değerlerden evrensel değerlere uzanmak” olarak belirleyen ABC Okulları, yeni kampüsünü Göksu’da açtı. Genel Müdür İbrahim Gündüz tarafından tanıtımı yapılan yerleşkede öğrencilerin başarılı olmaları için her şey düşünülmüş durumda. 

ANKARA'NIN EN BÜYÜK KAMPÜSÜ

30 bin metrekare kampüs kullanım alanına ve 24 bin metrekare bahçeye sahip ABC Okulları Göksu Kampüsü, Başkent’in en büyük yerleşkelerinden birini oluşturuyor. Ankara’nın Yeni Eğitim Üssü’nde Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi yer alıyor. Okul içerisinde 39 adet atölye ve laboratuvar bulunuyor. Söz konusu atölye ve laboratuvarlarda öğrencilerin bilgiyi üreten ve uygulayan bireyler olmaları için son teknolojilerden de yararlanılarak çalışmalar yapılacak.

KAMPÜSTE YOK, YOK!

ABC Okulları Göksu Kampüsü’nde yer alan atölye ve uygulama alanlarından bazıları ise şunlar: Bir yarı olimpik olmak üzere 3 tane yüzme havuzu, 3 tane spor salonu, açık spor salonları (basketbol, halı saha, tenis kortu) plastinasyon laboratuvarı, stem ve robotik laboratuvarları, ahşap tasarım ve görsel sanatlar atölyeleri bilişim atölyeleri, 100 kişilik konferans salonu ve mini cep sinemaları, planetaryum fen laboratuvarları, matematik laboratuvarları, İngilizce laboratuvarları, bale ve jimnastik salonları, drama atölyeleri, akıllı zeka atölyesi, santraç atölyesi, okçuluk salonu, masa tenisi salonu, müzik atölyeleri, cooking atölyesi, eskrim-tekvando ve karate salonu, ekolojik bahçeler, evcil hayvanlar parkı, amfi tiyatro.

Öğrenciler ders programları doğrultusunda kampüste yer alan bütün bu alanlardan faydalanabilecekler. Ayrıca okulda tüm öğrencilerin yararlanabileceği zengin bir kütüphane de yer alıyor

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