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AB ülkesinde OHAL ilan edildi! Botlarla yiyecek taşınıyor

AB ülkesinde OHAL ilan edildi! Botlarla yiyecek taşınıyor

Hırvatistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. ​

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 17:15 - Güncelleme: 20-03-2018 17:15

Hırvatistan’da hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların erimesi ve şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı.

Yetkililer, Kosinj vadisinde bulunan Lika Nehri ile Hırvatistan'ın orta kesiminde bulunan Jasenovac'da Sava Nehri ve Sisak’taki Kupa Nehri’nin taştığını açıkladı.

Devlet medyasından yapılan açıklamada, acil yardım ekipleri tarafından evlerini tahliye etmeyenlere botlarla yiyecek ve içecek taşındığı belirtildi. Hırvatistan Kızılay ekipleri, taşan Kupa Nehri çevresindeki köylerde yaşayanlara yardım götürdü. Sava Nehri'nin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Dobra 20 Mart 2018 18:03 Olur mu canım hiç bir Avrupa ülkesinde ohal ilan edilirmiymiş . AB ye duyurulur.

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